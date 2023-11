Venerdì 24 novembre '23 su SJS, la label di Samuele Sartini ed Alex Abbruscato, in esclusiva su Traxsource, esce "Pulse Drive", una cavalcata dall'irresistibile groove house prodotta da Enrico Persi e Cire. Tra riferimenti alla piano house anni '80 / '90 e sonorità decisamente attuali, "Pulse Drive" è un brano pensato per fare scatenare dancefloor italiani ed internazionali, perfetto per dj set con un certo stile. E' però pure perfetto per chi ha voglia di ascoltare musica che regala energia, per iniziare la serata o il weekend con il ritmo giusto. Tra ritmo, stop e ripartenze che danno la carica, ascoltare "Pulse Drive" senza muovere la testa a tempo è semplicemente impossibile.



"E' la prima volta che collaboriamo per realizzare un disco, ma ci conosciamo da ben 10 anni e abbiamo lavorato più volte in console", spiegano gli artisti. Enrico Persi, tra i dj più attivi nella sua Verona e Cire, produttore, dj e performer di livello assoluto, hanno da sempre una notevole sintonia musicale. "Ci siamo confrontati a lungo su come realizzare un brano che ci rappresentasse e che interpretasse a modo nostro il sound house ed elettronico che più ci piace in questo periodo. Poi però 'Pulse Drive' l'abbiamo realizzata velocemente. Probabilmente è solo la prima di una serie di produzioni che realizzeremo insieme", raccontano. Il mastering è stato curato da Alex Abbruscato di SJS Records, l'ideazione del brano e la produzione le hanno portate avanti insieme.



"Ho 35 anni e per me la prima produzione discografica importante", spiega Enrico Persi. "Anche se mi sono dedicato ai dj set, ho sempre messo via idee e spunti per poi poterli utilizzare in qualche modo. Sono contento di poter iniziare a utilizzare tutto con Cire, con cui in studio si sta creando una bella chimica. Ha le idee molto chiare e questo è senz'altro positivo". Cire invece ha già una grande esperienza discografica. "Questa volta con Enrico abbiamo cercato di realizzare una traccia che possa piacere anche a chi ha gusti un po' particolari e che possa essere suonata dai dj nei locali e nei loro radio show. Abbiamo entrambi gusti molto vari musicalmente parlando. Senz'altro faremo sentire nei prossimi dischi insieme".



Enrico Persi, Cire - "Pulse Drive" (SJS Records)

https://www.traxsource.com/title/2135268/pulse-drive