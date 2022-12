Con la prima guerra mondiale, l'Art Nouveau era caduta in disgrazia per far posto a un approccio più moderno. L'Art Nouveau era considerata troppo opulenta e il movimento artigianale che l'aveva sottolineata fu abbandonato per un approccio più meccanizzato e industriale. In quanto tale, l'Art Déco non era la riserva dei ricchi come lo erano stati i precedenti movimenti di arte decorativa, ma era invece uno stile di design che poteva abbellire le case di coloro che avevano qualsiasi mezzo finanziario, grazie alla relativa facilità ed economicità della sua produzione.

Naturalmente questo non si applicava a tutti i prodotti Art Déco, poiché molti fornitori di beni di lusso scelsero ancora di adottare un approccio più artigianale, utilizzando materiali più costosi come il marmo per i caminetti e le pietre e i metalli preziosi per i gioielli, piuttosto che i facilmente reperibili materiali "più economici" come le resine plastiche e bachelite.

Mentre l'Art Déco era in fase di sviluppo da un certo numero di anni, è generalmente citata per essere stata divulgata nel mercato nel 1925 quando l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes si tenne a Parigi per mostrare i progressi nelle arti decorative.

Ha riunito designer da tutto il mondo e ha attirato oltre 16 milioni di visitatori. Tuttavia, mentre il movimento Art Déco può essere visto come proveniente dai francesi, gran parte del design geometrico che lo ha alimentato è stato ispirato dai designer britannici del periodo Art Nouveau come Charles Rennie Mackintosh, i cui disegni avevano già un aspetto molto più "moderno", di stile geometrico.

All'indomani della prima guerra mondiale, l'industrializzazione che era stata respinta negli anni prebellici era, per necessità, in pieno svolgimento e abbracciata dai designer. L'Art Déco era allo stesso tempo moderno e tradizionale. Ha abbracciato tutte le nuove invenzioni di un'era industriale, traendo ispirazione dalla più tradizionale arte pre-moderna. Molte delle influenze del design dell'Art Déco provenivano dal passato antico con disegni influenzati dall'Egitto dopo il rinvenimento della tomba di Tutankhamon e antiche influenze greche e romane poiché l'archeologia ha raccolto molto interesse pubblico.

L'Art Déco è visivamente riconoscibile per la sua disposizione geometrica. Tutti gli elementi del design sarebbero punteggiati da forme angolari in materiali e colori audaci, spesso con un forte contrasto, come il nero e l'argento, o legni o marmi molto lucidi con un contrasto visivo laccato nero.

L'Art Déco è stato il primo movimento veramente "moderno", reagendo a una nuova era di industrializzazione e alla disponibilità di materiali di design più economici come la plastica. Ha mantenuto un senso di lusso offrendo anche opzioni convenienti che possono abbellire ogni casa. Gran parte del capitalismo odierno e della disponibilità di massa di beni di consumo è possibile grazie al movimento Art Déco e la sua influenza è ancora visibile oggi dopo 90 anni.

