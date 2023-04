Imparare un mestiere o una professione, oggi, sembra il metodo più accreditato per trovare lavoro e dare uno slancio alla propria carriera.

Oltre al percorso scolastico e a corsi o master, ci sono altri metodi per imparare a svolgere una professione.

La formazione on the job è la formula più accreditata per acquisire nuove competenze. Coltivare le soft skills è l’altro imperativo, mentre il job shadowing è un altro strumento formativo del futuro.

L'arte di osservare o job shadowing, che letteralmente, significa lavoro-ombra ed è finalizzato all'arricchimento in campo professionale, culturale ed umano. Si svolge attraverso un percorso di osservazione di un professionista; si sta al fianco di una persona che svolge delle mansioni, per imparare a fare ciò che fa lui.

Cosa sono le soft skills?

Si tratta di particolari doti o abilità, che vanno anche coltivate, e che si aggiungono alle competenze acquisite a scuola oppure nei luoghi di lavoro. Eccone alcune:

Capacità di adattamento;

Pianificare e organizzare;

Intraprendenza;

Capacità di lavorare in gruppo;

Abilità nei rapporti interpersonali;

Resistenza allo stress

Autonomia e autostima

Esistono molte aziende che offrono ai giovani, tante opportunità lavorative, come Tutelaprima, che ha una lunga e consolidata esperienza nel campo del risarcimento danni, e opera ormai da molti anni su tutto il territorio nazionale. La forza di questa realtà aziendale è la sinergia e l’incontro di diverse professionalità e competenze.

Infatti, oltre a partner, agenzie e professionisti, Tutelaprima offre opportunità lavorative a persone che vogliano formarsi nel campo del risarcimento del danno. Gli ambiti all'interno dei quali formarsi sono innumerevoli, infatti, l'agenzia si occupa di risarcimento danni per malasanità, infortuni sul lavoro, sulle piste da sci, in palestra, infortuni ferroviari. Inoltre, gestisce pratiche relative a Fondo di garanzia, danni animali domestici, sinistri condominiali, rivalsa datore di lavoro, responsabilità civile e RCT.

Collaborare con Tutelaprima, significa trovare una propria dimensione all'interno dell'azienda, innanzitutto come consulenti e acquisire conoscenze tecnico-legali e pratiche complete.