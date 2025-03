Non un sol giorno come millantato, e neanche un’ora; solo un minuto. Basta che lui unilateralmente sospenda i bombardamenti e le azioni di guerra. Perché lui invece le carte le ha.

Di sicuro l’Ucraina non entrerà mai nella Nato, fino a che questa continuerà ad esistere e non è detto. È del tutto evidente che non c’è alcuna ostilità da parte di questa amministrazione americana e non credo che possa temere una qualsiasi minaccia da questa Europa. Potrebbe al tempo stesso ottenere facilmente tutte le tutele possibili e immaginabili per le minoranze russofone.

Le carte le ha e cosa ne farà chiarirà una volta per tutte le sue reali intenzioni. Si capirà ora se queste fossero le vere e reali ragioni della tentata invasione e del putiferio che ne è derivato. Un solo minuto per risparmiare ulteriori sofferenze e devastazioni e la vita di migliaia di ragazzi da entrambe le parti, con rischi ancora più gravi.

Le carte per arrivare alla pace le ha ripeto, e noi possiamo solo sperare che le cose stiano davvero così e che ne faccia buon uso. E non potrei desiderare di meglio.