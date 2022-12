"Ho parlato oggi con il Primo Ministro italiano", ha detto ieri sera nel suo solito discorso serale il presidente Zelensky. "Ho ringraziato per il supporto già dato [all'Ucraina] e per quello a venire.La signora Meloni ha affermato che la questione della difesa aerea per l'Ucraina è attualmente allo studio [del suo governo] e abbiamo coordinato i rispettivi passi da compiere in tal senso. Credo che il supporto italiano ci consentirà di rafforzare la difesa del cielo ucraino.Naturalmente, abbiamo anche discusso dei nostri piani diplomatici per i prossimi mesi. E anche le minacce invernali che, sono sicuro, supereremo insieme".

Questo, invece, il resoconto del colloquio fornito da Palazzo Chigi:

"Conversazione telefonica tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Il cordiale colloquio ha fatto seguito alla conversazione telefonica che Meloni e Zelensky avevano avuto il 28 ottobre. Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell’Ucraina. Meloni ha ribadito il massimo impegno dell'Italia per ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta per la Nazione ucraina. Il Presidente del Consiglio ha confermato la sua intenzione di recarsi a Kiev e ha invitato il Presidente Zelensky a venire in visita a Roma".

In un'intervista a Messaggero e Mattino il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha detto che sulla richiesta di Kiev di ottenere sistemi di difesa antiaerea, non è ancora iniziata la costruzione del sesto decreto Ucraina, non escludendo però un aiuto in tal senso, precisando però che la fornitura dovrà essere compatibile con la possibilità di ottenere queste armi e di darle a Kiev efficienti e funzionanti: "Se diamo sistemi di difesa aerea all'Ucraina, dobbiamo prenderli dalle nostre scorte e lo dobbiamo fare senza sguarnirci e con la certezza della qualità".





