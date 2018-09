Milano Fashion Week su Nozziamoci magazine

Una settimana di sfilate del mondo della moda donna, pubblicate sul Magazine Online.

Ha preso il via la settimana della moda, infatti dal 18 Settembre al 24, sfileranno in passerella i nomi più importanti delle maison della moda femminile, nazionali ed internazionali.

Sarà una settimana della moda ricca e internazionale, inaugurata il 18 settembre con una giornata dedicata agli eventi, da mercoledì 19 invece sono 61 gli show in calendario che vedono il debutto di Tiziano Guardini, vincitore del premio "Franca Sozzani GCC Award for Best Emerging Designer" in occasione della prima edizione dei Green Carpet Fashion Awards Italia 2017 e ora supportato da Mercedes-Benz.

Sfilano inoltre per la prima volta in calendario A.F. Vandervorst e Fila e, grazie al supporto di Camera Nazionale della Moda Italiana, Ultrachic, Chika Kisada e ACT N.1, vincitore di Who's on Next? 2017. Tornano nel calendario sfilate Byblos e Iceberg.

Undici le sfilate CO-ED presenti in calendario: Antonio Marras, Atsushi Nakashima, Byblos, Emporio Armani, Fila, GCDS, Jil Sander, Missoni, Moncler, Salvatore Ferragamo, Tiziano Guardini.

La redazione di Nozziamoci Magazine, segue l’evento attraverso il digitale, rispettando così la propria natura, comunicando con i propri utenti, attraverso redazionali completi di immagini e video, forniti proprio dagli uffici stampa, delle maison.

Un progetto, nato dalla provincia Pontina, che oggi copre tutto il territorio nazionale, con uno sguardo al mondo intero, in continua crescita, infatti il magazine ha preso piede nel mondo della moda e non solo, grazie ai contenuti di qualità che ogni giorno propone online, una decisione nata dal pensiero di voler rendere il capo il soggetto principale, con l’idea che possa essere indossato da tutti. Insomma un nuovo successo per un Magazine che ama raccontare tutto ciò che c’è di bello, gestito da un team di professionisti dalla redazione alle attività di marketing e comunicazione.