Brutta sorpresa per le attività situate in corso Appio che questa mattina all'apertura si sono trovate con i locali letteralmente allagati.

Non basta la situazione già precaria in cui vessano molti esercizi di Corso Appio e di tutta la città, anche il maltempo fa la sua parte, e mette ancor di più in ginocchio imprenditori, commercianti, negozianti, complice lo stato in cui vessano le caditoie, da accertare lo stato di luogo e la manutenzione ordinaria.

NOTA di rilievo è la solitudine in cui vessano i cittadini, abbandonati a se stessi, senza una guida politica che faccia sua la reale problematica attuale dei cittadini e si prodighi per un aiuto ed un sostegno reale e tangibile.

SONO STANCHI.

I cittadini sono stanchi di proclami sterili, hanno bisogno di una reale presenza sui territori e di una vera proposta risolutiva, e mentre i DPCM obbligano al un soft Lockdown, le bollette, gli affitti, i mutui, i prestiti, le tasse, continuano ad arrivare e si è obbligati a pagarli.

I COMMERCIANTI IN GINOCCHIO E I POLITICI GIOCANO A NASCONDINO.