A seguito dell'aumentare del numero di contagi, con reinfezioni, ricoveri e nuova pressione sugli ospedali con il numero di pazienti in terapia intendiva che riprende a crescere, già dalla prossima settimana si attende l'ufficializzazione del via libera alla somministrazione della quarta dose agli over 60 da parte dell'Ema e, a stretto giro, da parte di Aifa e del ministero della Salute, con le regioni che già valutano se riaprire gli hub vaccinali chiusi oramai da alcuni mesi.

Per quanto riguarda la quarta dose per over 60 e over 80 il sistema, al momento, farà riferimento ai medici di base, alle farmacie e ai centri vaccinali presenti in alcuni ospedali.

Dislcorso diverso in autunno, invece, quando le vaccinazioni dovrebbero interessare una platea ancor più allargata con l'arrivo dei vaccini aggiornati.