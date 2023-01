La band romana dei Maneskin ha debuttato al numero uno della classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia relativa alla settimana dal 20 al 26 gennaio 2023 con il loro nuovo album "Rush!", ed è anche in cima alla classifica dei vinili.

Il loro album è stato pubblicato il 20 gennaio e in soli 24 ore è salito al primo posto della classifica iTunes in 20 paesi, tra cui Italia, Stati Uniti e Francia, e tra i primi 20 in 39 paesi, tra cui Regno Unito e Giappone.

"Rush!" ha anche ottenuto la terza posizione nella classifica Spotify degli album al debutto negli Stati Uniti e a livello globale. Al momento, l'album si posiziona al secondo posto nella classifica FIMI/Gfk, dietro a "Il coraggio dei bambini" di Geolier, mentre al terzo posto si trova "Madreperla" di Guè.

Nella classifica dei singoli, "Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53" di Bizzarrap & Shakira si posiziona al primo posto, seguita da "Cookies n' cream" di Guè, Anna & Sfera Ebbasta, con "Flowers" di Miley Cyrus al terzo posto.