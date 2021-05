Venerdì è salito a 11 il numero dei palestinesi uccisi in Cisgiordania dalle forze di occupazione israeliane, che hanno contenuto con le armi le manifestazioni di protesta per l'ennesimo massacro che lo Stato ebraico sta compiendo a Gaza.

Sabato è il sesto giorno di guerra tra Hamas e Israele, che, la notte scorsa, in un bombardamento ha sterminato una famiglia di 7 persone, colpendo una casa nel campo profughi di Shati a Gaza City.

Gli F16 israeliani hanno distrutto la casa di tre piani della famiglia Abu Hatab uccidendo tutti i suoi sette membri, ad eccezione di un bambino di pochi mesi che è miracolosamente sopravvissuto al massacro. Altri 25 civili palestinesi nelle case vicine sono rimasti feriti, mentre non è escluso che il numero delle vittime possa aumentare, dato che i soccorritori stanno ancora scavando tra le macerie.

This #Palestinian child is now alone , because the #Israeli occupation army killed his entire family in Shati Camp, west of #Gaza, this night. pic.twitter.com/Dg0tnRe1ZR