Oggi Direttore Commerciale Area Adriatico Sud di Unoenergy S.p.A., Luciano Castiglione è un manager italiano con un background formativo in ambito farmaceutico ed energetico e una consolidata esperienza nel settore dell’efficientamento energetico.



Luciano Castiglione: il percorso formativo, l’esordio nel Gruppo Angelini e il passaggio al settore dell’energia

Di origini siciliane, Luciano Castiglione si iscrive alla Facoltà di Farmacia presso l’Università degli Studi di Palermo. Conseguita la laurea con ottimi risultati, prosegue il proprio percorso formativo frequentando corsi di specializzazione organizzati da enti e atenei prestigiosi come Pharma Group e SDA Bocconi. La sua prima esperienza lavorativa lo vede all’interno del Gruppo Angelini come Direttore Tecnico del Centro di Distribuzione di L’Aquila per A.DI.VAR S.p.A. Dopo aver svolto diverse mansioni, arriva a ricoprire il ruolo di Responsabile Logistico-Commerciale per il centro Italia. I primi anni 2000 segnano un importante cambio di rotta per Luciano Castiglione che entra in Edison S.p.A. in qualità di Account Manager per la zona Adriatica. Il manager passa dunque dal settore farmaceutico alla vendita di Gas ed Energia Elettrica, con responsabilità di 24 consorzi e 230 aziende.



Luciano Castiglione: dai primi ruoli di responsabilità agli incarichi più recenti

Divenuto Responsabile, nel 2009 Luciano Castiglione viene nominato Wholesale Manager per Edison Energia S.p.A., incarico che lo impegna nell’analisi, nella negoziazione e nello sviluppo di contratti di vendita gas ed energia elettrica con le società partecipate e quelle di vendita esterne al Gruppo. Le competenze acquisite in questi anni gli valgono il ruolo di Amministratore Delegato in DEA S.p.A., ricoperto dal 2014 al 2017. Dopo una breve parentesi alla Roma Gas & Power S.p.A. in qualità di Direttore Commerciale e Marketing, Luciano Castiglione viene scelto per guidare Astea Energia S.p.A. (Gruppo SGR) nel ruolo di Direttore Generale. Alla guida dell’azienda fino al 2021, il manager avvia il processo di privatizzazione e contribuisce all’espansione della linea business di efficienza energetica. A maggio 2021 passa a Unoenergy S.p.A. come Direttore Commerciale Area Adriatico Sud.