Carlo Maria Martino, fondatore della New Euroart Srl nonché presidente di Confapi Puglia, ha preso parte alla trasmissione FOCUS dell'8 aprile 2021 su TRM h24.



Oltre all'Ing. Martino, gli ospiti del conduttore Max Sisto sono stati il Professor Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) e il Dott. Vito Lupo della Dandy Srl di Matera.



Tema della puntata è stato: le mascherine sono prepotentemente entrate nella nostra quotidianità ma siamo davvero sicuri di quello che indossiamo?



Questo l'alert del Presidente Miani, recepito dagli altri ospiti.

La soluzione? Come sempre studio e duro lavoro.

Carlo Maria Martino ha condiviso, a questo proposito, i risultati ottenuti dalla New Euroart.



L'azienda, che opera nel settore dell'impiantistica nel settore Oil & Gas, per volere del suo fondatore durante il primo lockdown di marzo 2020, ha avviato tutti gli studi - in collaborazione con il Politecnico di Bari - per creare un prodotto 100% made in Italy, certificato e sicuro; una mascherina che proteggesse sia gli operatori sui cantieri che la gente comune e che potesse essere realmente affidabile.



È nata così LALA MASK www.lalamask.it.

LALA, oltre a essere il cognome dell'ingegnere che l'ha progettata, è anche acronimo di Leggerezza, Aria, Longevità, Ambiente. L'innovativa mascherina, nata dal volere dell'Ing Martino per offrire a tutti un prodotto diverso dagli altri, garantisce una filtrazione del 98% sia in ingresso che in uscita, offre respirabilità elevata, la certezza di provenienza italiana e di un'efficacia certificata e sempre dimostrabile.

Peso 50g, completamente riciclabile, LALA MASK è dotata ampio serbatoio di 350ml interno per adempiere al doppio del fabbisogno di aria necessaria in fase di inspirazione mai a discapito della filtrazione.

LALA MASK è una maschera facciale ad uso medico di Tipo II, certificata EN 14683:2019, fabbricata secondo la Direttiva 93/42/CEE e con filtro sostituibile, che fornisce protezione delle vie respiratorie degli operatori frequentemente esposti ad aerosol e agenti contaminati che viaggiano attraverso droplets.

È un dispositivo medico ma è attualmente in corso la certificazione come DPI, avendone tutte le caratteristiche.

È completamente lavabile e disinfettabile grazie al corpo bi-materia in plastica ed elastomero; inoltre quest'ultimo garantisce una comodità ricercata per un uso continuativo, ideale in ambito medico sanitario ma non solo.

Sviluppata in collaborazione con il Politecnico di Bari, attraverso l'utilizzo di avanzate tecnologie di scanning facciale e controllo di efficienza filtrante, è brevettata e prodotta completamente all'interno della New Euroart e con soli componenti made in Italy.

Pienamente d'accordo con la visione del Presidente CONFAPI Carlo Maria Martino, anche il Presidente della SIMA Alessandro Miani il quale ha evidenziato che:

“In questo periodo gli imprenditori per bene sono stati messi in ombra da veri e propri «prenditori» che hanno approfittato della situazione per lucrare sulla salute degli italiani con prodotti non a norma”.

Queste le sue parole.

L'obiettivo comune è quello di sostenere la qualità del made in Italy per garantire sicurezza e anche la sopravvivenza delle aziende italiane.

“Per me è stato un dovere morale offrire un prodotto affidabile e sicuro. Ho investito in questo prodotto senza ricevere alcun sovvenzionamento e spero che dagli sforzi di noi imprenditori possa nascere un piano per supportare davvero il made in Italy”.

Questa la chiosa del Presidente Carlo Martino.