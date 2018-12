8 dicembre, Cristian Marchi fa ballare il Popfest Bari

Per dirla in modo colorato e divertente, 🦄 ❤️ 🌈 BARI IS POP 🦄 ❤️ 🌈. Ovvero, sabato 8 dicembre 2018 al Demodè di Modugno (BA) per Popfest, uno degli scatenati festival organizzati da Musicaeparole, colosso del clubbing del Sud Italia e non solo, arriva Cristian Marchi. Popfest d'estate prende vita a Gallipoli, epicentro del divertimento italiano, mettendo in console in super club come la Praja fenomeni come Steve Angello (Swedish House Mafia), Bob Sinclar, Gianluca Vacchi, Ofenbach, Albertino... Durante le altre stagioni prende vita in altre città, con party ed eventi che lasciano sempre il segno. Perché Popfest è decisamente spiazzante. Un'isola sperduta e lontana nell'oceano delle noiose consuetudini da party e della monotonia convenzionale dei live.

Il più recente singolo di Cristian Marchi, sul palco al Demodé di Modugno (BA) l'8 dicembre 2018 per Popfest, è una cover decisamente efficace di "Baker Street", una nuova versione del super classico del 1978 di Gerry Rafferty interpretata da Block. Originario di Mantova, vive ancora nella sua città e da anni con la sua attività di dj producer rappresenta al meglio la dance ed il divertimento italiani nel mondo. La sua musica è infatti supportata dai dj più importanti del mondo, da David Guetta a Calvin Harris, da Dada Life a Bob Sinclar. Da Mykonos alla Polonia, dalla Corea all'Australia, dalla Francia alla Spagna, fino ovviamente all'Italia, Cristian Marchi è costantemente in tour e con la sua musica fa scatenare club e festival. Nato a Mantova, è da anni un vero fenomeno del mixer, un professionista che fa ballare oltre 100.000 persone ogni anno... Le sue giornate e le sue nottate, quando non è in tour, di solito le passa in studio, a creare nuova musica e scoprire nuovi talenti.





Cos'è Musicaeparole

Da oltre 15 anni Musicaeparole è tra le aziende europee di riferimento per quel che riguarda il divertimento legato al mondo della notte. Per l'estate 2018 gli appuntamenti spaziano lungo oltre 200 chilometri di coste pugliesi: in Salento, a Gallipoli (Lecce) alla Praja, al Cave e pure a Castellaneta Marina (Taranto) al Clorophilla, passando per tante altre località tra cui Santa Cesarea (LE) con gli eventi al Clorophilla ed in festival come Popfest o Il Grido! (...), grazie a Musicaeparole si balla con molti dei più importanti dj ed artisti live del pianeta, in locali che ogni estate fanno scatenare giovani provenienti da tutta Italia e spesso ormai anche da altri paesi europei.

🌈 CRISTIAN MARCHI🌈 su Facebook

goo.gl/VqXTib

8 dicembre: Bari is Pop! Cristian Marchi @ Popfest c/o Demodè - Modugno (BA)

Evento Facebook / sito Demodè

www.facebook.com/events/1103072699870968/

www.demodeclub.it/eventi/bari-pop

Demodè Club

Via dei Cedri 14,

70026 Modugno BA

Maps: goo.gl/maps/RAkoNrPeFKU2

Una produzione: POPFEST - People on Pleasure

www.facebook.com/popfesteurope/

Instagram: popfesteurope

Snapchat: popfesteurope

Twitter: popfesteurope

#popfesteurope 🦄 ❤️ 🌈