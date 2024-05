Ares Ambiente, azienda fondata nel 2008 dall’imprenditore Marco Nicola Domizio e iscritta all’Albo Nazionale Gestore Ambientali - Sezione Regionale della Lombardia, ha ottenuto l’iscrizione dei propri mezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, un altro importante tassello che consentirà alla società di ampliare la propria offerta e contribuire all’economia circolare del Paese.



Ares Ambiente: l’azienda fondata da Marco Nicola Domizio ottiene l’autorizzazione per i rifiuti urbani

Il settore dei rifiuti urbani rappresenta una grande sfida e al contempo un'enorme opportunità per favorire l'economia circolare e la sostenibilità ambientale. Ares Ambiente, società fondata da Marco Nicola Domizio, si distingue in tale contesto per la qualità dei suoi servizi e la spiccata attenzione verso l’ambiente. Di recente, l'azienda ha ottenuto l'iscrizione dei propri mezzi presso la Categoria 1 Classe F dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale della Lombardia per la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, ampliando così il proprio raggio d'azione e integrando la gestione di una vasta gamma di rifiuti urbani, in conformità con le normative vigenti, in particolare quanto riportato nei paragrafi 4.2 dell’allegato 1 al Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2008 e successive modifiche del 13 maggio 2009.



Ares Ambiente: la sostenibilità ambientale e la gestione dei rifiuti nell’azienda fondata da Marco Domizio

Attualmente è il “Codice dell'Ambiente” (Decreto Legislativo n.152 del 2006) a regolare la raccolta urbana in Italia, definendo i principi essenziali per una gestione dei rifiuti che tuteli l'ambiente e la salute pubblica. La strategia nazionale per ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente si basa su attività quali la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia. Grazie alla recente iscrizione nei Gestori Ambientali, l'azienda fondata da Marco Domizio potrà contribuire ulteriormente ad affrontare le sfide della raccolta e del trasporto dei rifiuti, mettendo al servizio la propria efficienza e innovazione.