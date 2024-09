Anche quest'anno GeoSmartCampus partecipa all'importante iniziativa del Rome Future Week, organizzato dal Partner SCAI Comunicazione, ed arrivata alla sua seconda edizione. Una settimana di appuntamenti diffusi in tutta hashtag#Roma dedicati ai temi dell'innovazione e futuro.

Con il GeoSmartCampus vi aspetto il 17 settembre dalle 16 alle 19 presso il Centro Europa Experience, David Sassoli a Piazza Venezia, 6

con l’Innovation Talk dal titolo:

“NexTown: #trasformazionedigitale per la rinascita dei territori”

dedicato a

#trasformazionedigitale e #openinnovation quali leve per lo sviluppo ed il progresso del Paese con le aree interne.

Moderano:

✔️Guido Fabbri – Direttore Generale, GeoSmartCampus

✔️Alfonso Quaglione – Direttore hashtag#GeosmartMagazine

Intervengono:

✔️Alessandro Musumeci, Capo della segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato con delega alla transizione digitale

✔️Aldo Berlinguer, Ordinario Università degli Studi di Cagliari e Presidente dell’Osservatorio Insularità ed aree interne dell’Eurispes - Istituto di Studi Politici Economici e Sociali;

✔️Massimo Calzoni, Responsabile service unit Promozione e Networking e Coordinatore Sistema Invitalia;

✔️Elena Tiberio, Responsabile Microcredito e Ricerca, FIRA S.p.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese ;

✔️Leandro Aglieri, Presidente Consulta Roma Smart City Lab;

✔️Giuseppe De Nicola, Direttore Fondazione Ampioraggio

✔️Laura Morgagni, Segretario Generale Cluster Nazionale Smart Communities

✔️Ennio Tasciotti, Scientist and Entrepreneur Nanotechnology and Biomedical Technologies, Full Professor & Director Human Longevity Program IRCCS SAN RAFFAELE ROMA S.R.L.;

✔️Emilio Misuriello, Amministratore Delegato Esri Italia;

✔️Loris Marchisio, Direttore provinciale Sistema Acli - Associazioni cristiane lavoratori italiani Cuneesi APS;

✔️Guglielmo de Gennaro - Public procurement and innovation purchases Manager -Area "Innovation of ​​the Public Administration" - AGID - Agenzia per l'Italia Digitale;

✔️Michele Franzese, Founder della RomeFutureWeek

Il talk è in collaborazione con Rome Future Week e SCAI Comunicazione, NexTown con Fondazione Ampioraggio, StartupEasy e Geoknowledge Foundation hashtag#JAZZINN24.