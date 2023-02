Stamane il Sindaco Metropolitano di Messina dott. Federico Basile ha convocato nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni i novanta dipendenti a tempo indeterminato e parziale per annunciare il prossimo incremento a trentasei ore settimanali dell’orario ordinario di lavoro.

La misura allineerà, in termini di ore, la prestazione contrattuale degli ex contrattisti a quella degli altri dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente. Si avvia a soluzione una vicenda tanto complessa, quanto annosa, i cui passaggi risolutori sono stati sicuramente: il contratto di stabilizzazione firmato durante la sindacatura del dott. Cateno De Luca; ma anche gli incrementi di orario disposti nel 2022 dal Sindaco Basile sino all’ultimo aumento, che innalzerà a trentasei ore settimanali la prestazione lavorativa del personale ancora a tempo parziale.

“La misura - ha sottolineato il Sindaco - ha l’intenzione di puntare sulla valorizzazione del personale interno, così di concerto con il Segretario Generale dott.ssa Carrubba abbiamo determinato nei tempi tecnici legati all’approvazione del fabbisogno triennale e del bilancio, di procedere all’aumento delle ore per concludere un iter e mettere un punto definitivo ad una situazione, che si perpetuava da diversi anni. Ci tengo a dirvelo direttamente – ha concluso Basile – per coinvolgervi ancora di più in un contesto, che sta andando avanti”.

Hanno espresso approvazione per l’attività posta in essere dell’Amministrazione i sindacalisti della CGIL Tiziana Ruggeri e per la CISL Giovanni Coledi.