Lenovo Z5 Pro GT presentato ufficialmente: la potenza del Qualcomm Snapdragon 855, con 12GB di RAM e 512GB di storage

Lenovo ha presentato il Lenovo Z5 Pro GT, smartphone che come caratteristica principale ha quella di avere più memoria RAM rispetto a quella che comunemente viene installata in un PC o in un notebook.

Infatti, questo smartphone nella configurazione top ha ben 12GB di memoria RAM e 512GB di memoria interna.

Non solo... a livello di potenza il Lenovo Z5 Pro GT non ha nulla di invidiare agli altri dispositivi presenti sul mercato, tanto che potrebbe essere definito addirittura come uno dei più potenti. Questo smartphone è il primo ad utilizzare il Qualcomm Snapdragon 855.

Altre peculiarità di questo dispositivo sono il lettore di impronte sotto il display ed il sistema a scorrimento in stile Honor Magic 2, ma non solo... eccone un elenco in dettaglio:

Display Super AMOLED 6.39″ FullHD+

CPU Qualcomm Snapdragon 855

GPU Adreno 640

RAM 6/812GB

Memoria interna 128/256/512GB

Sistema operativo Android 9.0 Pie

Connettività dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC

doppia fotocamera posteriore (16MP + 24MP), flash LED

doppia fotocamera frontale (16MP, f/2.2 + 8 MP, sensore IR per lo sblocco tramite riconoscimento del volto)

batteria 3350 mAh con supporto alla ricarica rapida

lettore di impronte digitali sotto il display, sistema di sblocco tramite il riconoscimento del volto, USB di tipo C