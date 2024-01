La Clinica dei Paesi è il primo centro sperimentale per la cura dei paesi e dei territori marginali, con particolare attenzione a quelli delle aree interne. La clinica si impegna a prendersi cura dei paesi, dei territori marginali e rurali, attraverso l’attività di "medici specialisti", con la missione di salvaguardarne la "salute".

La clinica nasce in risposta alla tendenza all’abbandono dei paesi e dei borghi da un'idea di Pietro Micucci che, insieme ad Alessandro Turco, ha intenzione di ricreare quei luoghi di silenzio, che facciano venir meno il bisogno di rumore continuo, quasi insaziabile, delle nostre città, di cui ha parlato Pasolini.

Il prossimo 2 febbraio prossimo saranno annunciate le linee programmatiche del progetto, con relative collaborazioni e partnership con enti, organizzazioni private e istituzioni pubbliche.

Un primo percorso di studio è stato avviato a Ossana, in provincia di Trento:

"Qualcosa dal sapore antico - ha detto Micucci all'Ansa - sta per nascere in Basilicata e tutti noi l'aspettiamo, come un biscotto caldo appena uscito dai forno a legna, quello di cui sentivamo il profumo mentre da bambini, con lo zaino in spalla, alle prime ore del giorno, prendevamo il bus per andare a scuola".