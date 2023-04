Dopo l’intervento di riqualificazione a San Paolino, l’Amministrazione municipale ha approvato gli altri tre progetti esecutivi relativi ai finanziamenti ottenuti con il PNRR. Ciò significa che adesso potranno partire le procedure per l’affidamento dei lavori. Si tratta della realizzazione del parcheggio multipiano al Borgo, che prevede un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro; ma si opererà col primo stralcio funzionale di circa 1,5 milioni di euro per la realizzazione di 81 posti auto.

Il secondo riguarda l’intervento all’ex mercato coperto e al Commissario di Pubblica Sicurezza (importo 2 milioni e 200 mila euro) per realizzare un centro servizi a supporto delle attività turistiche, mentre il terzo per circa 825 mila euro permetterà la riqualificazione urbana dell’area limitrofa al Castello (Borgo) per una migliore fruizione turistica del territorio.

“Somme importanti per progetti, che cambieranno la nostra città. – ha detto il Sindaco Pippo Midili – Ringrazio tutto lo staff comunale del servizio programmazione strategica avviato dal dirigente Lombardo e coordinato dall’Assessore ai LL.PP. Romagnolo, che ancora una volta è riuscito a rispettare le tempistiche stringenti del PNRR permettendoci di approvare in meno d’un mese n. 4 progettualità esecutive, dopo aver coinvolto in Conferenze dei servizi tutti gli Enti competenti (VV.FF., Soprintendenza, Genio civile, ASP, ecc.).

Adesso via agli appalti per la rigenerazione urbana di 5,5 milioni di euro: il timing prevede la contrattualizzazione con gli operatori economici, a cui verranno appaltati i lavori entro il mese di giugno del corrente anno. Al contempo però non ci fermeremo con la progettualità, che oggi è fondamentale per un Comune, che non vuole perdere le risorse disponibili attraverso le tante opportunità nazionali ed europee”.