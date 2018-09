Afghanistan, militari italiani donano abbigliamento e materiale al Dipartimento dello sport di Herat

Materiale per diverse discipline sportive come scarpe, palloni, completi, racchette da tennis e da ping pong e badminton, tatami per arti marziali, kimono per karate taekwondo wushu e kungfu e relative protezioni, materiale per giocare a scacchi sono state donati dai militari del contingente italiano del Train Advise and Assist Command West (TAAC-W), su base Brigata Pinerolo, ad una delegazione del Dipartimento dello Sport di Herat.

Il materiale verrà poi consegnato dal Dipartimento alle organizzazioni ludico sportive della Provincia. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del Direttore del Dipartimento dello Sport di Herat, il Sig. Kabir Hamidullah, che ha avuto parole di gratitudine e di stima nei confronti del popolo italiano che fornisce un aiuto concreto alla popolazione afgana.

Il Direttore ha inoltre voluto sottolineare come il sostegno alle Federazioni Sportive nonché ad altre realtà aggregative conduca al miglioramento della qualità di vita dei giovani e della popolazione di tutta la provincia di Herat.

Supportare la popolazione e fornire addestramento e consulenza alle Forze di Sicurezza afgane in modo da migliorarne la loro capacità di autonomia. Questo l'obiettivo principale degli Advisors italiani nell'ambito della missione Resolute Support(RS).

Il supporto alla popolazione viene realizzato anche con progetti condotti dal contingente nazionale sia con la distribuzione di aiuti umanitari che provengono da organizzazioni benefiche nazionali.



con il contributo de la sottile linea rossa