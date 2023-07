Fino Beach, a Cala Sassari (Golfo Aranci) è stato tra i primi a proporre "music food format", ovvero un concetto di intrattenimento pensato dall'art director Nello Simioli coadiuvato dal magico trio Finetti, Becchetti, Mainardi, i proprietari. Per il secondo anno ecco Jungle Fever, che fa scatenare questo magico luogo ogni venerdì: show cooking e intrattenimento musicale legati. "Per l'aperitivo sulla nostra bellissima spiaggia spesso offriamo qualcosa di divertente, che unisca spettacolo e proposta gastronomica. Ecco quindi 'Spaghetti Cocktail'. Pvvero lo Chef Marco Mainardi offre spaghetti pomodoro e basilico a chi ordina un cocktail", spiegano Finetti, Becchetti, Mainardi e Simioli. Tra gli artisti di spicco Carlo Addis Live Band, Mapo e Dj Frans.



Ma diamo altri dettagli di questo party. Per il secondo anno consecutivo Fino beach ogni venerdì con Jungle Fever propone un appuntamento dedicato alla natura e al benessere psicofisico. La musica riempie l'aria e l'ambiente; un mix di suoni asiatici e tribali, la perfetta fusione di ambient, afro music, asian….e molto altro. Un' esperienza magica, arricchita dalla proposta al food che deve sposare la filosofia musicale; quindi pietanze indiane, asiatiche, Thai. Utilizzo di spezie e profumi d'oriente. Tra i piatti, hummus, babaganoush, falafel, gyoza d'agnello, patate con salsa tzatziki, Alette di pollo glassate alla coreana con zenzero e sesamo.



In console per questi suoni ancestrali lo stesso art director Simioli, Dj Frans. Al Live show Piero Billeri che con sax e percussioni trasmetterà vere e proprie emozioni… Un cast artistico che promette di trasportare il pubblico in un viaggio meraviglioso e coinvolgente.



Insomma Fino beach, oltre ad essere un vero e proprio club, con spiaggia attrezzata e confortevole, ottimo ristorante mediterraneo con personale qualificato, è una fantastica fucina di idee in un continuo divenire, dove impegno e professionalità fanno da corollario alla natura fantastica, incontaminata, unica che solo la Sardegna può offrire.



https://finoexperience.it



