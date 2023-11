Sono state installate a Milazzo nell’area portuale (edificio Capitaneria di porto) e in via Madonna del Boschetto (ex scuola elementare) le apparecchiature messe a disposizione dal dipartimento della Protezione Civile per il potenziamento del sistema di allertamento acustico, quale strumento di prevenzione del rischio tsunami nelle isole Eolie e nel comprensorio milazzese.

Il progetto, denominato “S.Al.T.” (Sistema di Allerta Tsunami) ha messo a disposizione oltre 750 mila euro, a valere su fondi PO FESR Sicilia 2014-2020, per affidare la realizzazione di un avanzato sistema di allerta acustico da installare su tutte e sette le isole Eolie e a Milazzo.

Il sistema, in atto attivo, testato già un paio di volte, è limitato a Stromboli e Ginostra e solo parzialmente al comprensorio milazzese.

“Questo progetto – spiega l’Assessore alla Protezione Civile Francesco Coppolino – ha lo scopo di realizzare un sistema di allarme fonico-sonoro, sia automatico che manuale, a supporto delle attività del servizio nazionale di Protezione civile, per allertare le popolazioni interessate da maremoti, generati da eventi calamitosi dello Stromboli o da sismi in area mediterranea”.