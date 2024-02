Nonostante le 80 candeline, Al Bano è ancora un trascinatore di folle. Lo si è visto mercoledì 31 gennaio negli ipermercati Conad di Vimodrone e Curno, dove il popolarissimo cantante è apparso per presentare i vini della sua cantina.

La tenuta del virtuoso canoro di Cellino San Marco è nota per i suoi bianchi e i suoi rossi, ma anche per olio e distillati. Non erano le specialità enologiche, però, il motivo principale per cui le corsie sono state affollate da lunghe file di fan.

Tutti volevano incontrare il loro beniamino, e Al Bano, con la generosità che lo contraddistingue, non si è sottratto a nessuno dei suoi estimatori.

Dopo avere firmato le bottiglie in prima persona ha risposto a tutte le domande, comprese quelle più "scomode" sul prossimo festival di Sanremo. Non sono mancate le performance canore, tra l'entusiasmo dei presenti.

Nella mattinata, il musicista aveva visitato Vimodrone, nel milanese, gestito dal socio Conad Stefano Frascolla. Nel pomeriggio l’artista si è spostato nell’ipermercato di Curno, vicino a Bergamo, condotto dai soci Conad Mario Caione e Salvatore Pignataro. I due punti vendita, nel complesso, danno lavoro a oltre 400 persone.

L'interprete di "Felicità" non è nuovo ad apparizioni nella rete vendita di Commercianti Indipendenti Associati, la cooperativa di dettaglianti di cui fanno parte i due Conad in questione: a Forlimpopoli lo scorso 8 maggio si era già registrato il pienone.