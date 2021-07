Jaywork Music Group, anche in questo momento di difficoltà per che produce musica dance, anzi forse soprattutto oggi, continua a crescere. Il gruppo gestisce diverse label ed è attiva sul mercato italiano ed internazional ormai dal lontano 1998. I generi musicali sono tanti, mentre l'approccio di Luca Peruzzi e Luca Facchini è sempre lo stesso: spensieratezza nelle canzoni, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero.

Quella di Jaywork Music Group è una formula che sembra destinata a far strada nel tempo e che, come dicevamo, sembra adatta al momento difficile che stiamo vivendo. Jaywork Music Group, infatti, è anche una community di artisti e dj che mettono la loro creatività online, sui portali musicali, anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti.

Tra i nuovi dischi pubblicati da Jaywork Music Group, ecco "Oh La La", prodotta dal dj veneto Andrea Bozzi e interpretata da Maria Pilar. Esce su Dance Republic, una delle tante label dell'universo Jaywork Music Group.



Andrea Bozzi è uno dei più esperti ed affermati dj italiani. Da anni simbolo musicale del sound di Villa Bonin, celeberrimo locale di Vicenza e di Besame, one night che mette insieme diversi tipi di sonorità ed atmosfere, regala la sua energia e la sua professionalità al mondo della notte come dj, produttore ed organizzatore.

"Era da molto tempo che non i rimettevo 'sotto' in studio", racconta Andrea Bozzi. "Ho voluto riprendere a fare produzioni discografiche, ancora una volta insieme a Castaman, con cui avevo già collaborato. Anche questo è un effetto della Pandemia, ma stavolta positivo!".

E com'è questa "Oh La La"? "Ho cercato di creare una traccia molto facile e divertente", continua Bozzi. Credo sia adatta al dancefloor... Spero proprio di poterla suonare al più presto. La canzone è un mix di sonorità estive che ti fanno ballare unite alla voce di Maria Pilar, una cantante argentina emergente".

Andrea Bozzi feat. Maria Pilar - "Oh La La" (Dance Republic - Jaywork Music Group)

https://www.jaywork.com/label/dance-republic/dr186-andrea-bozzi-feat-maria-pilar-oh-la-la/

---