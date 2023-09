“Un importante momento di approfondimento e riflessione”: Paolo Gallo, AD di Italgas, ha illustrato di fronte all’assemblea delle Nazioni Unite riunitasi a New York i notevoli progressi raggiunti dal Gruppo.

L’intervento di Paolo Gallo, AD di Italgas, al Private Sector Forum delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

L’AD di Italgas Paolo Gallo ha preso parte al Private Sector Forum, evento annuale patrocinato dalle Nazioni Unite con lo scopo di intensificare la collaborazione con il settore privato riguardo al raggiungimento degli SDG, ossia gli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”. Nello specifico, tra i numerosi target stilati dall’ONU sono cinque quelli verso cui le aziende private sono invitate a impegnarsi: l’uguaglianza di genere, la lotta al cambiamento climatico, la conservazione delle risorse idriche, la finanza sostenibile e i salari equi. Il Forum ha lo scopo di individuare forme di collaborazione più efficienti tra privati e Stato, nonché di tracciare strategie per il raggiungimento degli obiettivi del Piano entro il 2030, e valutare infine l’impatto di possibili investimenti.

Paolo Gallo: “Italgas ha raggiunto risultati significativi in termini di riduzione delle emissioni, efficientamento energetico e parità di genere”.

A margine dell’intervento, Paolo Gallo ha messo in risalto l’importanza del Private Sector Forum, da lui definito come “un importante momento di approfondimento e riflessione, e un’occasione per misurare il grado di maturazione delle politiche messe in campo da Italgas in materia di SDGs che in questi anni ci hanno permesso di raggiungere risultati significativi in termini di riduzione delle emissioni climalteranti, efficientamento energetico e parità di genere”. I risultati raggiunti dal Gruppo guidato da Paolo Gallo sono stati confermati dal conseguimento di prestigiose certificazioni, quali la UNI/PdR 125:2022 sulla gender equity che certifica l’impegno di Italgas nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo e autenticamente paritario. “Questi confronti confermano l'importanza del lavoro svolto e la validità del percorso che abbiamo intrapreso per continuare a contribuire all'obiettivo di un'economia net zero e alla realizzazione di un mondo migliore”, ha concluso l’AD di Italgas.