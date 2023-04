Il nuovo singolo del cantautore e producer savonese. Un brano estremamente pop che a tratti sfocia nell’Electronic Dance Music.

«Produrre questo pezzo è stata una grande sfida, ma soprattutto divertimento totale. Tutto è nato infatti dall’idea di inquadrare strumenti più “tradizionali”, come la chitarra iniziale, all’interno di un impianto basato su synth e sonorità puramente elettroniche tipiche dell’EDM. Riuscire a trovare il giusto equilibrio non è stato facile, ma una volta raggiunta la meta è stato davvero appagante» Marco Elba.

“XN” vuole stregare l’ascoltare, con strofe morbide e accattivanti, per poi sorprenderlo con l’esplosione del ritornello e del drop, che spingono su elettronica e ritmica sfrenate.

La canzone parla d’amore e della volontà di rendere questo amore eterno, perenne. Perché esistono ancora persone che credono fermamente nel vero amore, nel trovare la propria metà e legarsi per sempre ad essa, rendendo realtà il fiabesco “vissero per sempre felici e contenti”.



«Io sono una di quelle, e “XN” parla proprio di questo» Marco Elba.

Il pezzo è stato scritto e composto dallo stesso cantautore, che ne ha curato arrangiamento e produzione, con il supporto in fase finale dei producer Andrea Girgenti e Bruno Bogliolo. Mix e master di Bruno Bogliolo.

Il videoclip di prossima uscita è stato realizzato con la collaborazione dello chalet “Parblanc” in Val d’Aosta.

“XN” fa parte di un progetto in corso d’opera che ha cominciato a prendere forma circa due anni fa e che ha visto la luce nel dicembre 2022 con “Hit invernale”. Un percorso attraverso il mondo e le emozioni del giovane artista ligure.

Etichetta: Volume!



Marco Elba nasce a Savona nell’agosto 2000. Sin da subito è attratto dal mondo della musica. All’età di otto anni inizia a studiare pianoforte, proseguendo poi con gli studi accademici sotto la guida dell'insegnante Elena Buttiero, a cui affianca lo studio del canto con la vocal coach Debora Tamagnini. Una volta terminati gli studi decide di esplorare il pop contemporaneo iniziando a scrivere propri pezzi con uno stile moderno, internazionale e personale. Durante l'estate del 2018 arriva in finale al “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente” e in finalissima al "Liguria West Music Contest”.

Il 19 maggio 2019 si classifica al 1° posto nel concorso interregionale “Coppa Italia”.

Il 31 maggio dello stesso anno si aggiudica la vittoria del “Contest Musicale CPS 2019” di Savona. Il 19 luglio, dopo aver superato tutte le varie fasi del concorso ed essersi guadagnato la finalissima al Priamar di Savona, vince la nona edizione di “VB Factor” nella categoria “Canto Big” con un suo inedito.

Il 1 settembre viene invitato come ospite al “Festival Mare 2019” di Sanremo per l'assegnazione del premio omonimo, a seguito della propria attività artistica e dei successi riscontrati durante l’anno.

Affina parallelamente le proprie capacità di producer e lavora in prima persona alle produzioni dei suoi pezzi, ricercando un sound sempre nuovo, originale ed incisivo.

Nel 2021 pubblica i due singoli di esordio, “Ossidiana” e “Fahrenheit”, seguiti da “Squid Game”, che in breve tempo entrano in rotazione radiofonica sui circuiti nazionali e riscuotono grande successo sulle piattaforme digitali, totalizzando più di 1milione di streams su Spotify.

Nell’estate 2022 ottiene numerosi successi. È tra i vincitori dei concorsi “Contesto Indie” e “Un mare di stelle”.

Il 22 luglio vince il prestigioso “Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”. Il 1° premio gli viene consegnato da big della musica italiana tra cui Massimo Cotto, Mauro Ermanno Giovanardi dei “La Crus”, Cristiano Godano dei “Marlene Kunz” e Paolo Enrico Archetti Maestri degli “Yo Yo Mundi”.

Il 21 agosto vince il rinomato “Premio Ausonia”, guadagnandosi così l’invito al gran galà televisivo del 23 agosto in qualità di ospite d’onore, accanto a celebri artisti e personalità del mondo dello spettacolo italiano.

Il 2 dicembre esce il singolo “Hit invernale”, che in brevissimo tempo entra in rotazione su più di 400 radio tra circuiti nazionali e regionali e raggiunge la posizione numero 29 nella Indie Music Like. Il videoclip del brano, che esce poche settimane dopo, riscuote grande successo e viene trasmesso su più di 150 tv tra emittenti nazionali e regionali.