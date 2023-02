E morto questo sabato a Perugia, dove aveva legato la sua attività di calciatore e allenatore, Ilario Castagner. Aveva 82 anni.

Dopo aver militato nel Perugia nei primi anni 60, Castagner ne era diventato l'allenatore dal 1974 a 1980, riuscendo a terminare imbattuto il campionato di Serie A, nella stagione 1978-1979. Nessuno vi era riuscito prima. Era il Perugia dei miracoli, che riuscì "quasi" a vincere lo scudetto.

Negli anni '80, Castagner allenò poi Lazio, Milan e Inter, per terminare la propria carriera alla vigila del 2000 sempre sulla panchina del Perugia. Successivamente è stato commentatore tv per alcune trasmissioni sportive.

L'annuncio è stato dato su Facebook nel pomeriggio dal figlio Federico:

"Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'Ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papá..."

Anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi ha voluto ricordarlo con un post sui social:

"Oggi è un giorno triste per lo sport. Ed è un giorno molto triste per la nostra città. Con Ilario Castagner se ne va una leggenda del calcio italiano. Un allenatore che ha scritto la storia di questo sport, l’artefice del Perugia dei Miracoli, il primo tecnico a chiudere un campionato di Serie A imbattuto, ma anche la figura di riferimento, paterna e carismatica, sempre pronto a correre in aiuto del “suo” Perugia. Ma la scomparsa di Castagner non lascia soltanto un vuoto sportivo. Il vuoto umano è ancora più grande".