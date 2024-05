Prendiamo alcuni passaggi della posizione dell'amministrazione Biden sul lavoro della Corte Penale Internazionale dell'Aia.

Quanto riportato di seguito è relativo al 26 luglio 2023, durante l'audizione della Commissione Helsinki a Washington. Queste le parole di Beth Van Schaack, ambasciatrice generale degli Stati Uniti per la Giustizia penale globale:

... Come ha spiegato il segretario Blinken nella sua dichiarazione, "Questi atti non sono casuali o spontanei; fanno parte dell'attacco diffuso e sistematico del Cremlino contro la popolazione civile dell'Ucraina". Per quanto riguarda in particolare il rapimento e la deportazione di migliaia di bambini ucraini, il presidente Joe Biden ha osservato nelle sue osservazioni in Polonia che la Russia ha "rubato bambini ucraini nel tentativo di rubare il futuro dell'Ucraina".Un rapporto pubblicato dall'Osservatorio sui conflitti dell'Università di Yale, finanziato dagli Stati Uniti, descrive in dettaglio la vasta rete di siti e i processi altamente organizzati della Russia utilizzati per trasferire migliaia di bambini ucraini in aree sotto il controllo del governo russo e sottoporli a una rieducazione politica forzata. Sappiamo da questa ricerca che sono coinvolti funzionari a tutti i livelli del governo russo, dal presidente Putin fino ai funzionari locali che facilitano questi movimenti. E sappiamo che questa rete di strutture per bambini ora si estende dalla Crimea occupata dalla Russia all'Estremo Oriente russo.A seguito delle richieste dell'Ufficio del procuratore della Corte Penale Internazionale, la CPI ha emesso due mandati di arresto: per lo stesso presidente Vladimir Putin e per Maria Lvova-Belova, commissaria russa per i diritti dei minori, per crimini di guerra commessi contro i bambini ucraini. Come ha osservato il presidente Biden, e come attestano le prove disponibili, questi mandati di arresto sono "giustificati".Questi crimini contro i bambini ucraini sono un problema che il mio ufficio – e il resto dell'amministrazione – sta lavorando duramente per affrontare.Il mio ufficio, ad esempio, finanzia l'Atrocity Crimes Advisory Group (ACA) per l'Ucraina, un meccanismo istituito dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dall'Unione europea per coordinare il sostegno all'Ufficio del procuratore generale ucraino nei suoi sforzi di accertamento delle responsabilità nei tribunali ucraini. L'ACA riunisce esperti multinazionali e multidisciplinari per contribuire alla raccolta e alla conservazione delle prove; le indagini sui crimini internazionali, compresa la violenza sessuale e di genere; analisi della scena del crimine e analisi forensi; tutele del giusto processo; e l'imperativo di condurre indagini informate sul trauma e incentrate sulla vittima in un modo che metta i diritti, il benessere e la dignità delle vittime in prima linea in tutti i loro sforzi. ..."

Pertanto, il documento del Dipartimento di Stato Usa ci informa che il presidente Biden ritiene giustificati i mandati di arresto, per crimini commessi in Ucraina, contro Putin e la commissaria russa per i diritti dei minori, emessi su richiesta della Corte Penale Internazionale dell'Aia. Non solo. Nello stesso documento si dichiara che Usa, Uk e Ue hanno istituito un gruppo congiunto per sostenere l'Ucraina nell'accertare i crimini commessi dai russi in quel Paese.

Adesso facciamo un salto in avanti di quasi un anno e sentiamo che cosa dice il 23 maggio di quest'anno lo stesso Biden sulla Corte Penale Internazionale dell'Aia, lo stesso tribunale di cui ha applaudito le decisioni in relazione alla Russia, stavolta commentando la richiesta dei mandati di arresto per Netanyahu e Gallant...

Gli Stati Uniti non riconoscono la giurisdizione della Corte Penale Internazionale e non esiste equivalenza tra Israele e Hamas.

Quindi, se la CPI invita a perseguire Putin (o un qualsiasi altro russo) per i crimini di guerra commessi in Ucraina, allora i mandati di arresto (richieste comprese) sono giustificati. Una giustificazione che, implicitamente, riconosce la giurisdizione dei quel tribunale. Invece, se la CPI dice di arrestare il premier e il ministro della Difesa dello Stato ebraico, allora gli Stati Uniti - magicamente - allo stesso tribunale non riconoscono più alcun diritto. Curioso!

Come è curioso il fatto che gli Stati Uniti riconoscano come crimine il rapimento dei bambini ucraini da parte dei russi, mentre invece non si creino problema alcuno per il massacro di migliaia di bambini palestinesi a Gaza, essendo commesso dal morale (il più al mondo) esercito dello Stato ebraico.

Perché questo doppio standard? Se si pretende di voler rappresentare e difendere i diritti umani, perché farlo in favore degli ucraini e non in favore dei palestinesi?