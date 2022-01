L'artista italiano, Andrea Pimpini, da poco tornato sulle scene musicali con un nuovo album ("I'll Stay by the Window" https://onerpm.link/801529113621) ha pubblicato su internet una lettera rivolta al cast di Harry Potter!

Una lettera emozionante dove Andrea rivolge parole piene di stima e affetto nei confronti della "macchina" che sta dietro alla serie che oggi tutti conosciamo e amiamo. Il cantautore ha ringraziato l'autrice J.K. Rowling, i direttori, il cast e "anche e soprattutto" gli attori principali: Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe.

Ai lettori più attenti, inoltre, non è sfuggito il piccolo spoiler: Andrea ha ammesso di aver scritto una canzone dedicata a Harry Potter e, come se non bastasse, ha già anticipato che uscirà entro fine anno.

I want to be sincere: I cried seeing the cast reunion. It is with tears in my eyes that I thank everyone: J.K. Rowling, the directors and the entire cast of the films. Thank also and above all to you: @emmawatson , @rupertgrint and #danielradcliffe