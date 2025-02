Per San Valentino gli esperti Iss incontrano le ragazze e i ragazzi in una scuola romana.

Il 14 febbraio gli esperti Iss incontrano studentesse, studenti e docenti nell’ambito dell’iniziativa Love Live, Coltiva l’amore, lascia che cresca, all’ITIS Galileo Galilei di Roma. Oltre agli interventi dell’Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione e Formazione del Dipartimento di Malattie Infettive, mirati alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, anche un focus sulla nonviolenza per la salute personale e il benessere sociale a cura del Dipartimento di Neuroscienze.

Si è parlato poi di promozione di un’affettività e genitorialità equa e condivisa, con esperti del Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. Inoltre, è stato affrontato il tema della bellezza della diversità con il contributo del Centro di Riferimento della Medicina di Genere.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, l’Istituto Superiore di Sanità prende parte al progetto “Roma Scuola Aperta - Mappa della Città Educante”, iniziativa promossa da Roma Capitale – Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale - Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico, che ha lo scopo di promuovere opportunità culturali, di crescita personale e di educazione ad una cittadinanza responsabile e partecipe. L’Iss è coinvolto complessivamente in 14 progetti, sotto la supervisione scientifica del professor Antonio Mistretta, responsabile del Servizio Comunicazione Scientifica dell’Istituto.





Sono alcune migliaia le infezioni sessualmente trasmesse che si registrano in Italia ogni anno: secondo le stime relative al 2024 il 69% si verifica nella fascia di età compresa tra 25 e 49 anni, ma un 13% riguarda anche la fascia dai 50 ai 64 anni e un 2% gli over 65.

Proteggersi è quindi un atto d’amore da mettere in pratica a tutte le età, per sé e per gli altri. E’ questo il messaggio che arriva in occasione di San Valentino dagli esperti di malattie infettive dell’istituto Superiore di Sanità.

Le cinque regole chiave

L’Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione e Formazione del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss ricorda cinque regole di base: