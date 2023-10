Nella trasmissione radiofonica "Che rimanga tra noi" andata in onda su radio Cusano Campus, l'ospite Vittorio Feltri ha pronunciato delle offese razziste nei confronti di Jessica Selassie, principessa etiope. Questo episodio ha suscitato indignazione e rabbia tra molti ascoltatori e utenti di social media, che hanno condannato il comportamento di Feltri come razzista.

Il tema della puntata era "i cattivi", ma ciò non giustifica in alcun modo l'utilizzo di linguaggio razzista e offensivo. Le parole hanno un peso e possono causare danni profondi, alimentando pregiudizi e discriminazioni. È importante ricordare che il rispetto per la dignità e l'uguaglianza di ogni individuo è fondamentale per una società civile e inclusiva.

La reazione di Jessica Selassie è stata di orgogliosa ribellione alle offese ricevute, dichiarandosi fiera di essere considerata "cretina" da Feltri. Questa risposta dimostra la forza e la determinazione di fronte all'ignoranza e all'intolleranza.

La condanna di Feltri è stata generale e ha coinvolto non solo gli ascoltatori della trasmissione, ma anche molte altre persone che hanno preso posizione sui social media.

I fan di Jessica Selassie le hanno espresso tutto il loro sostegno attraverso i social.

È auspicabile che episodi come questo portino a una riflessione più ampia sulla necessità di promuovere l'educazione e la sensibilizzazione contro il razzismo e tutte le forme di discriminazione.

Dobbiamo lavorare insieme per creare un ambiente in cui l'uguaglianza e il rispetto siano valori fondamentali, e in cui nessuno debba subire offese o discriminazioni sulla base della propria origine etnica o culturale.