Molte persone hanno sentito parlare di cashback, in occasione del lancio del supercashback istituito dallo Stato qualche anno fa, la cui esperienza non è proseguita.

Peccato! perché, gli italiani sono un popolo di virtuosi. Saper fare le cose - è forse la chiave che racchiude l'essenza del Made in Italy, dell'arte e di tutte le attività che hanno fatto diventare grande l'Italia nel mondo.

In realtà, il cashback nasce con le carte di credito; infatti, le banche, ancora oggi prevedono la restituzione di una percentuale nella carta di credito (soldi indietro - questo significa letteralmente cashback) su ogni acquisto effettuato. Fin da subito, questo sistema si è rivelato vincente, ed è stato coniugato in mille altre formule.

Marketing: Come funziona la strategia Cashback e Reward

Molte aziende adottano la strategia del cashback per fidelizzare la clientela, ed alcune addirittura, come B-Rewards, azienda digitale, ha puntato la sua attività proprio sul cashback e il Rewarding come pagamenti e strategie per fidelizzare clienti.

B-Rewards applicando strategie mirate di cashback e cardback è riuscita in poco tempo a creare un sistema di fidelizzazione clienti organico e lineare. Il progetto è rivolto soprattutto a imprese, commercianti, piccoli imprenditori, che oltre a beneficiare di numerosi servizi come l’e-commerce, entrano in un circuito Reward, che non fa altro che generare profitti all’infinito.

Cashback e Reward: Quali sono i campi di applicazione?

Un cliente che sa che su ogni acquisto riceverà un premio o un cashback sarà incentivato a spendere in altri prodotti. Si sente premiato. Infatti, che entra in un programma di fidelizzazione di trova all'interno di un sistema che ha attenzioni nei suoi confronti. Sempre più imprenditori si pongono la domanda di come fidelizzare i clienti. Questo obiettivo è al centro di ogni strategia aziendale che punta a risultati permanenti.

Al centro di una strategia aziendale ci sono sempre la fidelizzazione dei clienti, sistemi di cashback (in ogni forma), motivazione del cliente. Queste politiche generano un'economia circolare virtuosa, sistemi di guadagno on line, creando più opportunità per tutti.