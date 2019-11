"NATO CREVAL" (Combat Readiness Evaluation Program): questo il nome dell'esercitazione che ha visto come protagonisti i militari dell'82° Reggimento fanteria "Torino", un reparto della Brigata "Pinerolo".

L'esercitazione conclusasi nei giorni scorsi, ha avuto come obiettivo quello di valutare lo stato di prontezza dei militari, e questo sulla base degli accordi internazionali esistenti in ambito NATO che vede l'Italia impegnata a garantire pacchetti di forze ad elevato stato di prontezza per i quali deve essere mantenuto un elevato standard addestrativo, operativo e logistico.

I militari della "Torino" hanno visto esaminate le loro capacità operative nelle aree Preparation, Operations, Support, CIS ed Administration, attraverso un'attività esercitativa specifica, che ha consentito di certificare il livello di prontezza. L'attività si è svolta in due fasi ed è stata effettuata da un Evaluation Team, formato da personale della stessa nazione dell'unità in esame, in questo caso personale proveniente dal Comando della Brigata Meccanizzata Pinerolo, integrato da osservatori alleati (NATO Monitor).

La prima fase (in Barracks Evaluation) si è svolta a ottobre presso la sede del 82° Reggimento, è stata propedeutica alla seconda fase (Field Evaluation) che è stata condotta presso l'area addestrativa "San Gregorio" di Saragozza in Spagna, dove si sta svolgendo anche l'esercitazione "Toro 2019".

Durante questa fase che è terminata con un Livex di 48 ore, sotto la supervisione di una direzione d'esercitazione (EXCON) e alla presenza dell'Evaluation Team, tutto il personale è stato sottoposto da parte delle Opposing Forces (OPFOR) a numerose attivazioni (come ad esempio attacco IED, fuoco diretto e indiretto, attacco aereo, attacco CBRN, trattamento feriti, trattamento prigionieri di guerra e recupero di automezzi).

Le OPFOR sono assetti incaricati di rappresentare il nemico nell'esercitazione e sono stati costituiti con personale del 21° Reggimento Artiglieria "Trieste" e 11° Genio Guastatori.

Al termine del Formal Report and Back-brief l'82° Reggimento è stato certificato "Combat Ready". Parole di elogio e di apprezzamento sono state espresse nei confronti dei militari della "Pinerolo" dai Monitor NATO dell'Allied Land Command che ha sede ha Izmir in Turchia, militari che hanno saputo concretizzare sul campo la professionalità espressa tutti i giorni dai militari italiani che operano nei più complessi scenari internazionali.

