L'ADM ha presentato l'App "Gioco Sicuro", la prima applicazione di ADM dedicata alla tutela dei cittadini e dei giocatori. L'app è stata realizzata da Sogei, azienda tecnologica partner del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gioco Sicuro, disponibile dal 9 novembre su App Store e Play Store, consente di localizzare i punti vendita di giochi pubblici autorizzati dall'Agenzia, gli orari in cui possono restare aperti ed è in grado di verificare, tramite il codice della giocata, se la stessa è stata effettuata in un terminale appartenente alla rete del gioco lecito.

L'applicazione è inoltre già predisposta per future implementazioni come il whistleblowing - ovvero la possibilità per gli utilizzatori di segnalare all'Agenzia ADM punti di gioco non autorizzati - e per la gestione del codice di partecipazione della Lotteria degli Scontrini.