Formula 1, a Sochi nelle libere del venerdì le Mercedes sono davanti a tutti

Nella prima sessione delle libere del venerdì, disputate sul tracciato di Sochi per il Gran Premio di Russia di Formula 1, Vettel è stato il più veloce davanti ad Hamilton. Nella seconda sessione, con i tempi che si sono abbassati di 1 secondo, le più veloci sono state invece le Mercedes con la coppia Hamilton Bottas, seguite dalle Red Bull di Verstappen e Ricciardo, mentre solo quarta e quinta le Ferrari di Vettel e Raikkonen.

Il tempo di Hamilton è stato di 1:33.385, con Bottas a due decimi. Le Red Bull e Vettel hanno viaggiato quasi sugli stessi tempi con mezzo secondo di distacco, mentre è stato addirittura di 1 secondo il ritardo di Raikkonen.

Quindi, per la Ferrari il weekend in Russia non inizia certo nel migliore dei modi e se domani non accadrà "qualcosa", sarà difficile che domenica Vettel possa recuperare parte dei 40 punti che lo dividono dalla vetta della classifica.

Per il resto, da segnalare le buone prestazioni delle due Force India e della Toro Rosso di Gasly che, insieme ad Hurtley, ha potuto utilizzare il nuovo motore a combustione interna Honda, che dal 2019 diverrà fornitore ufficiale Red Bull.

SOUND ON 🎧



P2 in second practice for @ValtteriBottas at Sochi



Secures a 1-2 for @MercedesAMGF1



But could it have been even better for the Finn? 👀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/S15zKQc53C