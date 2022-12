Al 54' Harry Kane trasformava il rigore che gli permetteva di realizzare il suo 53° gol in nazionale, eguagliando il numero di reti segnate da Wayne Rooney con la maglia dell'Inghilterra.

Ma la cosa più importante è che la rete pareggiava quella della Francia, segnata al 17' con un tiro da venti metri da Tchouaméni, giovane centrocampista in forza al Real Madrid.

Il quarto di finale della Coppa del Mondo tra Francia e Inghilterra non era però destinato a finire ai tempi supplementari o addirittura ai rigori. Ci ha pensato Giroud, al 78' a riportare i transalpini in vantaggio con un colpo di testa su cui Pickford nulla ha potuto.

Gli inglesi, autori di un'ottima partita, non ci stanno e grazie ad un fallo in area commesso dal rossonero Hernandez ottengono un secondo rigore... anche questo assolutamente sacrosanto.

Kane si trova così ancora una volta a tu per tu con Lloris, suo compagno di squadra nel Tottenham. Prende la rincorsa e calcia. Nel replay si vede benissimo quello che è accaduto. Kane prende la palla troppo sotto e con il corpo spostato all'indietro, per la forza con cui ha caricato il tiro, la manda alle stelle. Dramma... perché l'Inghilterra non riesce più a pareggiare e la Francia, così, passa il turno, dove in semifinale affronterà il Marocco.

I numeri di Kane sono da record, sia quelli nella fase di qualificazione dei mondiali dove ha segnato 17 gol in 14 incontri, con una media nettamente migliore di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski, sia quelli in Qatar, dove finora è risultato il miglior assist man, oltre ad avvicinarsi con le 2 reti segnate al record di Gary Lineker di gol (10) realizzati ai mondiali con la maglia della nazionale.

Ma tutto questo non è servito ad evitare la sconfitta dell'Inghilterra ed un mestissimo fine partita per Harry Kane, che oggi ha commentato così il suo errore...

Absolutely gutted. We’ve given it everything and it’s come down to a small detail which I take responsibility for. There’s no hiding from it, it hurts and it’ll take some time to get over it but that’s part of sport. pic.twitter.com/lw5Esl4fnA