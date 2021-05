Se... se domenica il Benevento vincesse contro il Crotone, se martedì la Lazio vincesse o pareggiasse la partita che deve recuperare contro il Torino per i granata l'incontro dell'ultima giornata di Serie A diverrebbe decisivo per la permanenza nel massimo campionato. Se... per l'appunto.

Tutto questo perché nell'anticipo della 37.ma giornata lo Spezia ha battuto per 4-1 il Torino e si è salvato con una giornata di anticipo. La squadra di Nicola, ferma a 35 punti, per non disputare lo spareggio per la Seria A contro il Benevento deve vincere contro la Lazio o sperare che la squadra di Inzaghi non riesca a battere il Crotone.

Lo Spezia va in vantaggio al 19' con Saponara dopo che lo stesso giocatore qualche istante prima aveva colpito un palo. Al 41' il raddoppio di Nzola su rigore. Sempre su rigore, nel secondo tempo, Belotti accorcia le distanza al 54', ma sono il liguri a dilagare con il secondo gol di Nzola al 74' e la rete finale di Erlic all'84'.

Festa Spezia e disperazione Torino che il tecnico Nicola spiega così...



Crediti immagine: twitter.com/TorinoFC_1906/status/1393564817039007748