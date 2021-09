Venerdì 17 settembre, alle ore 18.30, presso l’aula consiliare del Palazzo di Città di Polizzi Generosa (corso Garibaldi, n. 13), si terrà la presentazione del volume di Salvatore Anselmo: Madonie. L’arte e la storia edito dalla editrice Kalós (2021).

Dopo i saluti del Sindaco, Dott. Gandolfo Librizzi, interverranno: don Calogero Cerami (Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia), prof.ssa Ida Rampolla del Tindaro (Presidente della Biblioteca Duca Lancia di Brolo di Polizzi Generosa) e prof. Maurizio Vitella (Università degli Studi di Palermo); sarà presente l’autore.

Madonie. L’arte e la storia è il volume scritto da Salvatore Anselmo ed edito dalla casa editrice Kalós. Una guida, frutto di un lungo e accurato lavoro di studio e ricerca, che illustra e descrive, nella sua seconda edizione aggiornata, la varietà e la ricchezza del patrimonio storico-artistico dei paesi delle Madonie.

L’autore – come nota Maria Concetta Di Natale nella sua Presentazione – riesce bene a coniugare ed equilibrare lo studio appassionato al rigore scientifico. Questo volume è stato, infatti, scrupolosamente preceduto da una puntuale ricerca sia in archivio sia sul campo e presenta, pertanto, diverse notizie inedite, riportando alla luce nomi di artisti e artigiani dopo secoli di dimenticanza e segnalando opere sconosciute che escono dall’ombra.

Queste pagine diventano dunque un chiaro stimolo a lasciarsi conquistare dalle meraviglie artistiche delle Madonie, a sostare e contemplare. Un invito, rivolto agli abitanti del territorio e ai turisti, ai visitatori occasionali, a godere dei tesori d’arte e di storia custoditi in questi paeselli che, come ha suggerito Maria Accascina in uno dei suoi articoli, sembrano tutti sciami di farfalle d’oro appuntati sopra un’immensa coltre di velluto nero.