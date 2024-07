IMMAGINAZIONE

Lo sai che quest’ amore che non ho

è un volo senza ali

e tu sai che presto volerò

e infiniti spazi toccherò

ma tu sei l’immaginazione

sei solo un sogno per me;

non ricordo nemmeno se

tu esisti oppure no.

Ma io ci sarò

per apettare quell’ istante eterno

per vedere il sole

oh che immaginazione.

Voglio le tue ali

per volare insieme

ma senza accorgersene

per distruggere tutte le malvagità

per inseguire una vita

e questo è il mio amore

che io troverò

e non avrò più dolore

perchè ce la farò

e cosi sia.

Vedremo il sole

e poi ritorneremo qui

più forti forse

ma con tanto amore

per me, per te, per noi.

Sotto il cielo siamo noi

anime noi che cantano e ridono

Sotto il cielo c’è l’amore

che inebria col suo profumo

le nostre anime.

C’è la speranza di sapere

un pò di più.

Sotto questo cielo ci sei tu.

Sopra questo cielo c’è Lui

ma il paradiso può attendere.

Ora voglio un amore vero

e forse anche io

vivrò

si vivrò

con un amore vero.

Alessandro Lugli