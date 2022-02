Ora che qualcuno sia convinto (?) che una roba del genere possa intenerire il cuore di Putin e dissuaderlo dal letale ricorso alle armi ci può pure stare, visto che la famosa madre è sempre in stato di gravidanza, ma quello che stupisce e anche indigna, è che i TG delle TV di Stato e private ne diano pure notizia come se fosse una cosa seria.

Ma per quale dannatissima ragione si deve prendere sul serio un gentile signore che per distogliere l'attenzione pubblica dall'infame pedofilia dei preti e dagli scandali finanziari - che prima ancora che truffe belle e buone, smascherano senza pietà il vero scandalo dei denari sollecitati ai fedeli per pretese opere di bene rivolte ai bisognosi e che invece prendono la strada di investimenti finanziari non sempre leciti - pensa che sia utile ricorrere a pratiche in tutto e per tutto analoghe ai popolari scongiuri e come questi assolutamente inutili? Come assolutamente inutili furono simili pratiche nel 1914 e nel 1939, ricordate?

Questo è l' interrogativo che tutti dovremmo porci specialmente tra breve quando, in occasione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, dovremo tutti affrontare il problema della destinazione dell'8 per mille, per la ragione che se in un Paese libero una chiesa libera ha il diritto di dire quello che le pare, sarebbe anche giusto che lo facesse a spese solo di chi crede opportuno darle ascolto e non anche a spese di tutti gli altri!

Pensiamoci su, ma sul serio!