Nonostante nelle ultime quattro partite il Napoli abbia fatto registrare una media punti da squadra da metà classifica, giovedì sera nella trasferta di Udine ha ottenuto il punticino che ancora le mancava per arrivare alla certezza aritmetica che confermasse la conquista di uno scudetto oramai vinto da tempo.

Così, alla 33.a giornata, il Napoli ha vinto il campionato per la stagione 2022/2023.

Alla Dacia Arena sono andati in vantaggio per primi i friulani con Lovric che al 13' mette in rete un traversone di Udogie. Il Napoli è in grado di pareggiare solo nella ripresa, dopo una mischia nata da calcio d'angolo, risolta da Osimhen, il più lesto a calciare la palla e depositarla alle spalle di Silvestri.

La partita finisce con il risultato di 1-1, che consente al Napoli di raggiungere quota 80 punti e di riconquistare i titolo di campione d'Italia dopo 33 anni con 5 turni d'anticipo, mai nessun club aveva fatto meglio prima d'ora.

Dopo due Coppe Italia e una Supercoppa vinte con la Roma, questo è il primo scudetto vinto (in Italia) da Spalletti:

"Questa felicità è tutta per te, Napoli. Quando sono venuto qui, l'ho fatto per vincere lo scudetto. Dopo la sfilza di allenatori eccellenti che ha avuto il Napoli, io avevo solo una strada da percorrere, quella della vittoria.Vedere i napoletani festeggiare è una emozione indescrivibile. Senti sulla pelle e sulle spalle la loro passione, il loro amore e anche la responsabilità che ti dà questa maglia speciale. E' questo popolo splendido oggi a trasferirmi la più grande felicità.Siamo riusciti a compiere un percorso magnifico e nei momenti di difficoltà abbiamo sempre reagito. Mi sento più rilassato, ce l'ho fatta e ce l'abbiamo fatta a scrivere una pagina di storia per questa città.Dicevano che non ero convinto di vincere. L'anno scorso mi sono saltati tutti addosso dicendo che avevo puntato troppo in alto quando dissi che avremmo provato a vincere lo scudetto. L'ho fatto per tirare fuori il massimo ai calciatori e e costruire una mentalità vincente che si è manifestata quest'anno.Per primo lo dedico ai tifosi, poi alla Società, al Presidente e a tutti coloro che lavorano quotidianamente per questo Club. Poi alla mia famiglia, a mia figlia Matilde che è una grande tifosa. Poi un pensiero a mio fratello Marcello".



