Mi chiamo Antonio Foti, sono originario di Gaggi in provincia di Messina, sono sposato e lavoro come fabbro in una piccola azienda da me gestita nel paese di Giardini Naxos, mi diverto a disegnare ogni tanto, ma come hobby principale ho la musica, ormai diventata una passione.

Il mio singolo che presento si intitola CANTO:





Canto

io la musica la sento dentro

perché e lei che dà gioia a questo pianto

mentre scivola quel suono lento

mi pervade dentro

porterò con me tutto ciò che insegnerà

griderò l’amore in questa canzone

amo il cielo, il sole, il mare

amo chi sa ancora sognare

ed ogni nota mi godo la vita perché

amo sempre cantare, cantare, cantare

canto per chi ha perso la voglia di amare

per chi ancora non vuole capire

che la musica può risanare tutto quel dolore

cantero per te questo amore che ci fa

ancora vivere la vita dentro un’emozione

amo il cielo, il sole, il mare

amo chi sa ancora sognare

ed ogni nota mi godo la vita perché

amo sempre cantare, cantare, cantare

cantar

amo il cielo, il sole, il mare

amo chi sa ancora sognare

ed ogni nota mi godo la vita perché

amo sempre cantare, cantare, cantare

cantar





Il testo riassume quella che è la mia passione, introducendo un tema come l’amore e la voglia di farlo sentire, il canto e definito come un qualcosa in grado di risolvere situazioni difficili, e tutto ciò rappresenta il mio pensiero, e la mia voglia di far arrivare questa canzone non solo alle orecchie degli ascoltatori, ma anche al cuore.