Out of the way, oltre le sbarre di una prigione

Stupire con effetti speciali non è soltanto una prerogativa di Hollywood, anche nelle piccole produzioni questo è possibile. I due conosciutissimi Stefano Terraglia e Alessandra Lombardi continuano ad arricchire costantemente la loro iniziativa “Spazio Informazione Libera” anche con contenuti orientati all’intrattenimento.

Stavolta, quasi come fosse un presente di Natale, ci regalano un video musicale molto interessante dal titolo “Out of way”. Alessandra, che da giovanissima si è impegnata nella danza classica e successivamente nel rock acrobatico, si è prestata per la realizzazione di questo video musicale ballando sulla composizione scritta da Stefano.

L’editing, realizzato da loro stessi, ricorda i pionieri degli effetti speciali dei primi anni novanta, che con l’uso del chroma key, facevano miracoli. Paesaggi surreali coloratissimi, ritmo dance e una storia dallo sfondo molto interessante, dove una donna reclusa sogna di fuggire attraverso la danza, portandosi dietro il proprio alter ego.

Vale la pena visualizzarlo e condividerlo perché è molto bello ed anche per dare un contributo ai due autori che instancabilmente producono un video dietro l’altro mossi esclusivamente dalla loro costante passione.