Trevignano Romano, operazione di salvataggio per il piccolo anatroccolo.

A metà della scorsa settimana sulle rive del Lago di Bracciano all’interno del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano un anatroccolo è stato morso da un cane.

Le Guardie Zoofile Roberta M. e Chiara S. hanno effettuato il primo intervento. Le condizioni apparivano gravi da subito. Portato da uno specialista, Giampiero S., per le cure del caso e dopo vari tentativi di cure, il piccolo anatroccolo non ce l’ha fatta a sopravvivere.

Consigli: anatroccoli lontani dalla loro mamma

I volatili non possiedono, o quasi, il senso dell’olfatto quindi non è l’odore estraneo che allontana la madre. Ma il pericolo c’è comunque poiché la madre, vedendo avvicinarsi esseri umani, può spaventarsi e allontanarsi. Per cui il Wwf, suggerisce di non toccare comunque mai i cuccioli, anche di volatili, a meno che gli animali siano palesemente feriti.