Domenica, il pilota della Yamaha ufficiale, Maverick Viñales, alla curva 1 del 17° giro del GP di Stiria, sul Red Bull Ring di Spielberg, si è dovuto lasciar cadere dalla moto, che in quel momento viaggiava a a 220 km/h, perché non aveva più freni.

Il motivo lo ha spiegato lo stesso Viñales, subito dopo la fine della gara:

«Stavo battagliando con Dovizioso, ma mi sono reso conto immediatamente di ritrovarmi in grosse difficoltà. Ho provato a rallentare, per fare raffreddare un po’ le gomme, però stavo accusando un problema ai freni, che perdevano efficacia di giro in giro.Per ovviare il problema giocavo con la leva, nel tentativo di ripristinarne il normale funzionamento. Non c’è stato niente da fare, perché sono rimasto senza pastiglie. Non avevo più freni. Le pastiglie si sono surriscaldate e, di conseguenza, sono finite. Strano, perché nella gara scorsa i freni erano perfetti e faceva addirittura molto più caldo qui al Red Bull Ring».