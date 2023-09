Il miglior tempo nelle qualifiche del GP di Catalogna del Mondiale 2023 di MotoGP lo ha realizzato, a sorpresa, Pecco Bagnaia. Il leader del mondiale ha conquistato la pole position con un tempo di 1:38.639, stabilendo anche il nuovo record della pista (superando il precedente primato di Aleix Espargaró, che aveva registrato un tempo di 1:38.686). La sorpresa sta nel fatto che ieri il pilota della Ducati si era detto tutt'altro soddisfatto del bilanciamento della sua moto su una pista difficile da interpretare, a causa delle grandi accelerazioni, delle brusche frenate, delle curve veloci e delle curve a bassa velocità... tutto in un unico tracciato.

Dietro Bagnaia le due Aprilia di Aleix Espargaró (+0,104) e del portoghese Miguel Oliveira (+0,109) del Team RNF. L'altro pilota spagnolo Maverick Viñales, anche lui su Aprilia, ha ottenuto il quarto tempo con un distacco di 0,133 secondi.

Per Bagnaia, la pole è un ottimo risultato non solo per il gran premio, ma anche per la gara sprint del pomeriggio.

Nella top 10 troviamo anche il secondo nella classifica iridata, Jorge Martin, sulla Ducati Pramac, quinto posizione con un distacco di 158 millesimi, l'altra GP23 Pramac del francese Johann Zarco a poco più di 2 decimi, lo spagnolo Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini a 0,414 secondi, l'altra GP22 Gresini di Fabio Di Giannantonio a 0,415, il sudafricano Brad Binder (KTM) a 0,418 e Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) a 0,7129. Il romagnolo non è stato brillantissimo, con problemi soprattutto nel terzo e quarto settore del tracciato.

Fuori dalla top 10, Enea Bastianini, ancora in difficoltà con l'altra Ducati ufficiale, undicesimo con un distacco di quasi un secondo davanti a Marc Marquez che con la Honda ha compiuto una specie di miracolo (12° con un distacco di 1,062). Tra i piloti esclusi dalla Q2 da segnalare l'australiano Jack Miller (13°) con la KTM ufficiale, le due Yamaha di Franco Morbidelli (16°) e del francese Fabio Quartararo (17°) e un deludente Luca Marini che non è andato oltre il 18° tempo con la Ducati Mooney VR46 Racing.

La gara sprint, su 12 giri, inizierà a partire dalle ore 15.