Nel primo semestre 2024 i risultati in controtendenza rispetto all’andamento nazionale sono supportati da approfondite analisi che verranno condivise il 19 novembre durante la Conferenza sul Mercato Immobiliare organizzata da RE/MAX a Roma

Il Lazio e Roma in particolare si distinguono dal resto d’Italia per un mercato immobiliare dinamico con transazioni in crescita, in controtendenza rispetto all’andamento nazionale. Nel primo semestre del 2024, infatti, si è registrato un aumento delle compravendite che ha segnato un +5% nel secondo trimestre. Sul fronte degli acquirenti, emerge un forte interesse da parte di giovani in cerca della prima casa e di investitori attratti dalle opportunità dell’anno giubilare. Roma risulta essere il fulcro del mercato laziale, determinandone le dinamiche a livello regionale. Questi temi verranno approfonditi martedì 19 novembre 2024 in occasione della Conferenza sul Mercato Immobiliare organizzata da RE/MAX Italia a Roma. Durante l’appuntamento, Dario Castiglia - CEO & Founder di RE/MAX Italia – condividerà i nuovi trend emersi nella decima edizione di Real Estate DATA HUB, il rapporto sull’andamento del mercato immobiliare italiano nel primo semestre 2024 che contiene un focus su Roma e Lazio.

ALCUNE ANTICIPAZIONI

Dall’elaborazione dei dati emergono interessanti tendenze nel mercato immobiliare del Lazio, dove la tipologia più richiesta è il trilocale, che rappresenta il 44,84% delle transazioni. Al secondo posto si collocano i bilocali (27,25%), seguiti dai quadrilocali (18,02%). Questo scenario riflette una domanda orientata a soluzioni abitative di dimensioni contenute, soprattutto nell’area di Roma, dove l’aumento dei prezzi spinge ad optare per case più piccole. Nella Capitale, inoltre, si sta manifestando un interesse crescente per gli immobili di pregio e per le nuove costruzioni “green”, anche se ubicate in zone non centrali ma ben servite dai mezzi pubblici.

Il luxury real estate a Roma

Anche il mercato immobiliare del lusso sta registrando un aumento della domanda, specialmente da parte di acquirenti internazionali. Il Centro Storico, i Parioli e Prati rimangono le aree più ambite a Roma, con un particolare apprezzamento per gli immobili dotati di fascino distintivo. “Gli acquirenti non valutano solo la posizione, ma prediligono qualità e singolarità, il che rappresenta un nuovo approccio agli investimenti nel luxury real estate”, spiega Castiglia. In crescita anche l’interesse anche per case di nuova costruzione che combinano ambienti contemporanei di alta qualità e basso impatto ambientale a privacy e sicurezza. Al contempo, gli importanti investimenti pubblici volti a riqualificare aree urbane e a rafforzare l’attrattività della Capitale, contribuiscono a rendere Roma un hub sempre più ambito per gli acquirenti di immobili di lusso, sia nazionali che internazionali.

Tempi di vendita

Nel primo semestre del 2024 in tutta la Regione si è registrata un’accelerazione dei tempi di vendita degli immobili residenziali rispetto al biennio precedente: in media 135 giorni. Un dato in netta contrazione rispetto ai 148 giorni del 2023 e ai 143 giorni del resto d’Italia. Tempi ancora più ridotti a Roma, dove le case sono state vendute in 125 giorni. Un’ulteriore conferma del trend positivo che sta interessando il mercato immobiliare a Roma e in tutta la regione. “Il dinamismo nella Capitale potrebbe essere stato favorito anche dalla contrazione dei prezzi, che nel primo semestre 2024 sono diminuiti del 5,85% rispetto all’ultimo semestre del 2023”, commenta Castiglia. A Roma come a Milano, i monolocali hanno evidenziato una maggiore sensibilità rispetto alla fluttuazione dei prezzi; al contrario, i bilocali e i trilocali hanno mostrato maggiore stabilità, confermando la preferenza degli acquirenti per un equilibrio tra spazio abitativo e prezzo.

Mutui

Anche sul fronte creditizio, a Roma si evidenziano dinamiche differenti da quelle rilevate a livello nazionale. La fascia d’età più rappresentativa è quella compresa tra i 35-44 anni, in controtendenza rispetto alla media nazionale dove prevalgono i giovani tra i 25-34 anni. Altro dato peculiare del territorio romano è la prevalenza dei coniugati che risultano essere lo stato civile più rappresentativo tra i richiedenti. In linea con i trend nazionali, la maggior parte dei mutui (94,4%) è stata richiesta per acquistare la prima casa, con una netta preferenza per il tasso fisso (93,1%).

“Il mercato immobiliare a Roma e nel Lazio si rivela ricco di opportunità”, anticipa Castiglia, invitando chi intende operare nel real estate a partecipare alla Conferenza sul Mercato Immobiliare del 19 novembre. Durante l’incontro, infatti, la condivisione di esclusivi dati di mercato sarà supportata dalle testimonianze di Broker che operano con successo sulla piazza romana, anche grazie ai vantaggi del network in franchising.

CONFERENZA SUL MERCATO IMMOBILIARE DI RE/MAX ITALIA

ROMA – 19 NOVEMBRE 2024

ore 10:00 - 12:00

c/o Hotel NH Collection Roma Palazzo Cinquecento,

Piazza dei Cinquecento, 90

Partecipazione gratuita previa registrazione al seguente link:

https://rem.ax/Roma_19