Comincia male la settimana delle borse europee, dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento UE. A Piazza Affari, il Ftse Mib chiude in calo dello 0,3% a 34.542 punti, dopo essere arrivato a perdere l’1% a metà giornata. L’indice Euro Stoxx 50 chiude le contrattazioni in ribasso dello 0,8%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib archivia la seduta in calo dello 0,34% a 34.542,01 punti. Negativi anche il Dax tedesco (-0,3%), il Cac40 francese (-1,3%) e l’Ibex35 spagnolo (-0,4%).