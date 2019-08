I migranti della Alan Kurdi dopo esser stati sbarcati a Malta andranno in Europa

"A seguito di una richiesta del governo tedesco, il governo maltese ha deciso di autorizzare il prelievo dei migranti dalla nave tedesca Alan Kurdi e consentirne lo sbarco a Malta.

Il governo tedesco, insieme alla Commissione europea, ha preso accordi affinché tutte e 40 le persone a bordo siano immediatamente distribuite tra un certo numero di Stati membri dell'Unione europea. Nessuno dei migranti rimarrà a Malta".

I migranti saranno imbarcati su una nave delle forze armate di Malta al di fuori delle acque territoriali maltesi.



Questo è quanto ha dichiarato nel comunicato pubblicato domenica 4 agosto il Governo di Malta, ufficializzando la decisione che già era nota nella serata di ieri e comunicata dall'equipaggio della Alan Kurdi ai loro "ospiti"





Beinahe wären sie alle gestorben. Jetzt feiern sie das Leben. Mögen Sie in ihrer neuen Heimat offene Arme und Herzen finden. Am Sonntagvormittag werden sie die #AlanKurdi verlassen. „Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.“ pic.twitter.com/u6uLGDrms6



La Sea-Eye non ha mancato di ringraziare il premier maltese Muscat e il suo Governo per aver favorito la soluzione della vicenda.





Thank you #Malta, thank you @JosephMuscat_JM, thank you @AuswaertigesAmt. https://t.co/8K6Has4HWW