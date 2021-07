Queste le dichiarazioni odierne del commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo rilasciate durante la visita all'hub vaccinale dell'Acea a Roma.

"Dobbiamo andare forte sui 50enni e cercare di convincere quei 215mila insegnanti e operatori scolastici - almeno arrivare a 180... 190mila - a vaccinarsi. Questo ci permetterebbe di arrivare più in sicurezza all'apertura delle scuole. Una buona copertura, oltre l'80% degli operatori scolastici, e dei giovani da 12 anni in su, considerando che dai 12 in giù oggi non c'è il vaccino, ci darebbe una buona sicurezza di tornare a scuola tutti in presenza e anche con poche o scarse limitazioni".

Inoltre, Figliuolo ha fatto sapere che nella popolazione nella fascia di età tra i 60 e i 69 anni, "devono ancora vaccinarsi 1 milione e 400mila persone. Dobbiamo continuare, ci stiamo attrezzando... Nelle aree più remote li andiamo a cercare con i mezzi mobili delle Regioni e della Difesa. Tra i 50 e i 59 siamo un po' indietro, ma anche questo è legato a una logica di politica vaccinale: abbiamo molto spinto sugli 80 e i 70".